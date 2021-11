Daniel Brühl wird Botschafter gegen den Hunger in der Welt

Rom. Der deutsch-spanische Schauspieler Daniel Brühl („Good Bye, Lenin!“, „Inglourious Basterds“) ist zum Botschafter des Welternährungsprogramms (WFP) ernannt worden. „Ich glaube, es ist unsere gemeinsame Verantwortung, uns für eine Welt ohne Hunger einzusetzen“, sagte der 43-Jährige in einer am Mittwoch in Rom veröffentlichten Mitteilung. Der Schauspieler und Regisseur solle in der neuen Funktion dazu beitragen, Aufmerksamkeit zu schaffen und zeigen, wie die UN-Organisation in Notfällen helfe und über die Hauptgründe von Hunger aufklären, hieß es.

Infolge des Klimawandels: 189 Millionen Menschen von Hunger betroffen

WFP-Direktor David Beasley zeigte sich begeistert von Brühls Engagement. Das WFP mit Hauptsitz in Rom warnt immer wieder vor den Auswirkungen des Klimawandels für die weltweite Ernährung und hilft hungernden Menschen in verschiedenen Regionen. Sollte die globale Durchschnittstemperatur um zwei Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau steigen, könnten laut WFP zusätzlich 189 Millionen Menschen von Hunger betroffen sein. Die UN-Organisation erhielt 2020 den Friedensnobelpreis.

RND/dpa