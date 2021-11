Britisches Königshaus: Queen Elizabeth nimmt an Zeremonie für die Kriegstoten teil

Die britische Königin Elizabeth II. wird ungeachtet einer ärztlich verordneten Ruhepause an diesem Wochenende an einer Zeremonie zu Ehren der Kriegstoten des Landes teilnehmen. Der Buckingham-Palast erklärte am Donnerstag, die 95-jährige Monarchin werde die Feierlichkeiten am Ehrengrabmal in London wie in den vergangenen Jahren von einem Balkon aus verfolgen.

Die Queen werde auf Anraten ihrer Ärzte nicht an einer weiteren Veranstaltung am Dienstag teilnehmen, der Eröffnung der Generalsynode der Church of England, der Mutterkirche der Anglikanischen Gemeinschaft. Elizabeth hatte Ende Oktober nach medizinischen Untersuchungen eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Danach teilte der Palast mit, die Ärzte hätten der Königin zwei Wochen Ruhe angeraten. Sie begrüßte daraufhin nicht wie geplant persönlich die Teilnehmer des UN-Klimagipfels in Glasgow, sondern sandte eine Video-Botschaft.

Der Palast teilte damals mit, dass die Königin, die im Zweiten Weltkrieg als Fahrerin in der Armee diente, die „feste Absicht“ habe, an der Gedenkfeier am Sonntag teilzunehmen. Die vergangenen zwei Wochen verbrachte die Monarchin hauptsächlich in Windsor Castle westlich von London. Elizabeth, die am längsten lebende und am längsten regierende Monarchin Großbritanniens, wird im nächsten Jahr ihr 70. Thronjubiläum feiern.

RND/AP