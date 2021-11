Mord an Trans-Frau: US-Gericht verurteilt Mann zu 37 Jahren Haft

Dallas. Wegen der Tötung einer Trans-Frau ist ein Mann aus dem US-Staat Texas zu 37 Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen im Landkreis Dallas verkündeten am Donnerstag das Strafmaß für den 24-Jährigen, nachdem er einen Tag zuvor wegen Mordes schuldig gesprochen worden war. Der Mord an der Frau im Juni 2019 war die zweite Tat dieser Art in Dallas innerhalb eines Monats.

Der Angeklagte sagte vor Gericht, er habe die Frau in seinem Wagen mitgenommen, um mit ihr Sex zu haben. Als er ihr biologisches Geschlecht entdeckt habe, habe er sie aus dem Fahrzeug gewiesen. Der Angeklagte gab an, die Frau habe ihn daraufhin angegriffen und er habe sie deshalb mit seinem Gürtel erwürgt. Die Leiche versenkte er in einem See. Die Staatsanwaltschaft hatte 60 Jahre Haft für den Mann gefordert. Möglich war eine Strafe zwischen fünf Jahren und lebenslänglich.

RND/AP