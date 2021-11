Frisch verheiratet: Paris Hilton zeigt sich im Hochzeitskleid – ohne Ehemann

Los Angeles. Paris Hilton und ihr Verlobter, Geschäftsmann Carter Reum (beide 40), haben sich am Donnerstag das Ja-Wort gegeben. Die beiden feiern in einem ehemaligen Anwesen ihres Großvaters in Bel Air in Los Angeles. Die Party soll insgesamt drei Tage lang dauern.

Nach der Trauung postet das Model ein Foto bei Instagram (Freitagmorgen deutscher Zeit), das sie im Hochzeitskleid zeigt. Hilton trägt eine weiße Robe mit viel Spitze und einem langen Schleier. Ihr frisch gebackener Ehemann ist auf dem Porträt nicht zu sehen. Auf seinem Instagram-Account gibt es am Freitagmorgen keine aktuellen Posts zur Hochzeit.

Hilton möchte elf Kleider tragen

Zu dem Bild schreibt die 40-Jährige: „Mein ‚Für immer‘ beginnt heute... 11/11“. Dazu setzt sie die Hashtags #JustMarried und #ForeverHiltonReum.

Passend zu dem Hochzeitstag hatte Hilton angekündigt, bei ihrer dreitägigen Feier insgesamt elf Kleider tragen zu wollen. „Ich liebe Outfitwechsel“, verriet sie vor der Hochzeit in der „Tonight Show“.

Paris Hilton: „Ich bin mehr an Babys interessiert“

Die Hotelerbin hatte im Februar die Verlobung mit Reum bekanntgegeben. Im Mai kündigte der Streamingdienst „Peacock“ eine 13-teilige Dokuserie mit dem Titel „Paris In Love“ an, die Hiltons Hochzeitsvorbereitungen zeigen soll. Diese wurde am Tag der Hochzeit veröffentlicht.

Im Juni sagte Hilton, dass sie heute mehr an Familie als an der Karriere interessiert. „Bei allem, was ich durchgemacht habe, habe ich Geld immer als gleichbedeutend mit Freiheit und Unabhängigkeit gesehen“, erklärte sie damals im Podcast „Just for Variety“. „Jetzt, da ich in meinem persönlichen Leben so unglaublich glücklich und verliebt bin, bin ich nicht mehr so interessiert an den Milliarden. Ich bin mehr an Babys interessiert.“

RND/nis mit dpa