New York: Weihnachtsbaum am Rockefeller Center wird aufgestellt

In New York City wird die Weihnachtssaison eingeläutet: der Weihnachtsbaum am Rockefeller Center ist da. Ein Tieflader transportierte die 24 Meter hohe und mehrere Tonnen schwere Fichte am Samstag bis an ihren Standort. Mehr als 50 000 farbige Lampen werden daran angebracht, die dann am 1. Dezember erstmals erstrahlen sollen. An der Spitze des Baums soll ein 400 Kilo schwerer Stern mit 70 Zacken thronen, der mit drei Millionen Kristallen besetzt ist.

Die Weihnachtszeit kann beginnen

Der Weihnachtsbaum am Rockefeller Center ist seit 80 Jahren das Symbol für die Weihnachtszeit in New York. Diesmal kam er erstmals aus dem dem US-Staat Maryland. Er stand seit rund 85 Jahren auf dem Grundstück der Familie Price aus Elkton. Devon und Julie Price sagten dem Sender NBC, zuletzt seien sie in Sorge gewesen, die Fichte könnte durch einen Sturm umstürzen. „Deshalb freuen wir uns, dass sie nach New York City kommt“, sagte Devon Price.

Erik Pauze, Chefgärtner am Rockefeller Center, hatte den diesjährigen Baum entdeckt, als er im März durch die Gegend um Elkton fuhr, wie er der „Baltimore Sun“ sagte.

RND/AP