Mexiko-Stadt: Ein Todesopfer bei Gasexplosion

Eine mutmaßliche Gasexplosion hat ein Mehrfamilienhaus in Mexiko-Stadt zum Einsturz gebracht. Dabei kam am Samstag ein Mensch ums Leben, zwölf weitere Menschen wurden verletzt. Rettungskräfte mit Spürhunden fanden die Leiche der getöteten Person in den Trümmern. Das zweigeschossige Gebäude in der Wohngegend Colonia Pensil wurde weitgehend zerstört. In der Gegend im Norden der mexikanischen Hauptstadt leben vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen.

Grund der Explosion: Gasleck

Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum sagte, fünf der Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Sie bestätigte ein Todesopfer. Das Büro des städtischen Zivilschutzes erklärte, die Explosion sei offenbar von einem Gasleck ausgelöst worden. Viele mexikanische Haushalte nutzen zum Kochen Gasflaschen.

RND/AP