Wieder Silvesterparty am New Yorker Times Square – aber nur für Geimpfte

New York. Die traditionelle Silvesterparty am New Yorker Times Square kann in diesem Jahr wieder mit Zuschauern stattfinden - allerdings müssen alle Besucher vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein. „Silvester am Times Square wird eine unglaubliche Feier der Erholung unserer Stadt sein“, sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Dienstag. Bis auf sehr wenige streng regulierte Ausnahmen müssten alle Besucher einen Impf-Nachweis vorzeigen, teilte der Nachbarschaftsverband Times Square Alliance mit.

Im vergangenen Jahr war die Feier wegen der Pandemie weitgehend ins Internet verlegt worden. Auf dem berühmten Platz in Manhattan waren nur wenige Dutzend geladene Gäste anwesend, die Show - unter anderem mit der Herabsenkung eines leuchtenden Kristallballs an einem Fahnenmast zum sogenannten Ball Drop - wurde wie jedes Jahr live im Fernsehen und Internet übertragen.

In früheren Jahren waren hatten stets rund eine Million Menschen auf den Times Square bei einer der größten Silvesterfeiern der Welt mit Jubel, Konfettiregen, Gesang und Konzerten prominenter Musiker das neue Jahr begrüßt. Das Großereignis fand erstmals 1904 statt, als die Zeitung „New York Times“ die Eröffnung ihres neuen Verlagshauses mit einem Silvester-Feuerwerk feierte.

RND/dpa