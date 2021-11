Kenosha-Prozess: Verteidigung will Verfahren für gescheitert erklären

Kenosha. Im Prozess um den Tod zweier Demonstranten bei Anti-Rassismus-Protesten in Kenosha hat die Verteidigung den Richter aufgefordert, das Verfahren noch vor Verkündung der Entscheidung der Geschworenen für gescheitert zu erklären. Zur Begründung hieß es am Mittwoch, die Verteidigung habe von der Staatsanwaltschaft eine minderwertige Kopie eines entscheidenden Videos erhalten.

Der Angeklagte Kyle R. steht vor Gericht, weil er im August 2020 auf drei Männer geschossen und zwei von ihnen tödlich verletzt haben soll. In Kenosha tobten zu diesem Zeitpunkt schwere Unruhen, nachdem dem Afroamerikaner Jacob Blake bei einem Polizeieinsatz mehrmals in den Rücken geschossen worden war.

Kyle R. droht lebenslange Haft

Die Jury trat am Mittwoch erneut zusammen. Am ersten Tag ihrer Beratungen hatten die zwölf Geschworenen im US-Staat Wisconsin am Dienstag noch keine Entscheidung gefällt. Etwa zwei Stunden nach Wiederaufnahme ihrer Beratungen baten die Geschworenen darum, während des Prozesses gezeigte Videoaufnahmen erneut zu sehen. Anklagevertreter Thomas Binger hatte keine Einwände, R.s Verteidiger Mark Richards sagte, er wende sich dagegen. Die von einer Drohne gemachten Aufnahmen zeigen laut Staatsanwaltschaft, wie R. vor den Schüssen seine Waffe auf Demonstrierende richtet. Die Geschworenen erhielten schließlich die Erlaubnis, einige der Aufnahmen erneut zu sehen.

Verteidiger Corey Chirafisi sagte Richter Bruce Schroeder, die Verteidigung hätte einen anderen Ansatz gewählt, hätte sie das Video in besserer Qualität früher gesehen. Der Antrag erfolge ohne Sachentscheidung, sodass die Staatsanwaltschaft R. später erneut vor Gericht stellen könne. Die Staatsanwälte erwiderten, die Geschworenen hätten das Video während des Prozesses in höchster Qualität gesehen, und es sei ohne Widerspruch abgespielt worden.

R. gab an, in Notwehr gehandelt zu haben

Der damals 17 Jahre alte R. war eigens von seinem Heimatstaat Illinois nach Kenosha gereist, um nach eigenem Bekunden Eigentum vor Randalierern zu schützen. Im Falle einer Verurteilung droht dem früheren Polizeianwärter R. lebenslange Haft.

R. gab an, in jener Krawallnacht um sein Leben gefürchtet und in Notwehr gehandelt zu haben. Seine Anwälte argumentierten, dass der getötete Demonstrant Joseph Rosenbaum, auf den ihr Mandant als erstes schoss, nach dessen Waffe habe greifen wollen. Andere in der Menge seien auf R. losgegangen.

Die Staatsanwaltschaft zeichnete von R. hingegen das Bild eines „Möchtegernsoldaten“, der die Gewalt erst provoziert habe. So bezeichnete Staatsanwalt Thomas Binger die Tötung Rosenbaums als ungerechtfertigten „Mord“. Er erinnerte die Jury auch an die eigene Aussage von R., laut der er gewusst habe, dass Rosenbaum unbewaffnet gewesen sei.

Richter Schroeder hatte dem Angeklagten ein ungewöhnliches Vorrecht eingeräumt: Er erlaubte ihm, nummerierte Zettel aus einer Lostrommel zu ziehen. Die Lose bestimmten, welche zwölf der im Prozess anwesenden 18 Jury-Mitglieder letztlich über sein Schicksal entscheiden werden. Diese Aufgabe fällt in der Regel der Gerichtsassistenz zu, nicht dem Angeklagten.

Der Prozess gegen R. spielt sich in einem politisch aufgeladenen Klima vor dem Hintergrund einer hitzigen Debatte über das Recht auf Selbstverteidigung, Bürgerwehren, Waffenbesitz und Proteste gegen Rassismus in den USA ab.

RND/AP