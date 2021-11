Schlagerstar Beatrice Egli hat Corona: „Wie so viele andere positiv getestet“

Schlagerstar Beatrice Egli (33, „Mein Herz“) ist an Corona erkrankt. „Wie so viele andere zurzeit wurde auch ich positiv auf das Coronavirus getestet. Es geht mir aber gut, ich habe einen sehr milden Verlauf“, schrieb die Schweizer Sängerin am Samstag auf Instagram.

Sie habe in den vergangenen Tagen schon einige Termine absagen müssen und sie könne auch am Samstag in Gais nicht auf der Bühne stehen - „auch wenn ich mich schon sehr darauf gefreut habe“, schrieb Egli weiter. Sie müsse jetzt ein paar Tage in Quarantäne bleiben.

„Ich weiß, wir werden uns wiedersehen. Und wir werden uns wieder in die Arme schließen“, sagte Beatrice Egli zudem in einem kurzen Videoclip. „Bis dahin passt auf euch auf und bleibt gesund!“ Das sei das Allerwichtigste.

RND/seb