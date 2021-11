Corona-Fälle an Bord: Zwei Schiffe sitzen im Hafen von Kiel fest

Kiel. Wegen Corona-Ausbrüchen sitzen zurzeit zwei Schiffe im Hafen von Kiel fest. An Bord des Tankers „Irene DP“ und des Frachter „BBC Maine“ hat es jeweils mindestens einen bestätigten Corona-Fall gegeben, berichten die „Kieler Nachrichten“. Der hafenärztliche Dienst der Stadt Kiel habe deshalb die Weiterfahrt untersagt.

Beide Schiffe kamen dem Bericht zufolge aus der Ostsee und wollten in Kiel-Holtenau in den Nord-Ostsee-Kanal einschleusen. Dabei waren die Corona-Fälle gemeldet worden. Die „BBC Maine“ mit Ziel Hamburg hängt laut „Kieler Nachrichten“ seit dem 9. November fest, die „Irene DP“ kam am Donnerstag aus Gdynia in Polen und hatte als Zwischenziel den Kanal angegeben.

Der hafenärztliche Dienst koordiniere nun in Absprache mit dem Seehafen und den zuständigen Reedereien die nächsten Schritte. Zum Teil kommen neue Crews an Bord – die der „Irene DP“ ist inzwischen in Hamburg in Quarantäne.

RND/seb