Tote und Verletzte bei Weihnachtsumzug: SUV-Fahrer war womöglich auf der Flucht

Waukesha. Nach dem tödlichen Vorfall beim vorweihnachtlichen Umzug in Waukesha prüfen Ermittler eine mögliche Verwicklung des Geländewagenfahrers in ein vorangegangenes Verbrechen. Der Fahrer sei womöglich auf der Flucht von einem Tatort gewesen, als er am Sonntag (Ortszeit) in Teilnehmer der Parade in dem Vorort von Milwaukee fuhr, teilte eine in den Sachverhalt eingeweihte Person am Montag der Nachrichtenagentur AP mit. Es sei um eine Auseinandersetzung mit Messergewalt gegangen, die dem Zwischenfall beim Weihnachtsumzug vorausgegangen sei. Die Ermittlungen seien aber noch in einem frühen Stadium, schränkte die Gewährsperson ein.

Am Sonntag fand im Vorort Waukesha die jährliche Weihnachtsparade statt, als plötzlich ein Geländewagen die Barrikaden durchbrach. Mindestens fünf Menschen wurden getötet und mehr als 40 weitere nach Angaben der Verwaltung von Waukesha verletzt. Ein Beamter habe noch auf den Wagen gefeuert, um ihn zu stoppen, sagte Polizeichef Thompson. Umstehende seien nicht von Kugeln getroffen worden.

RND/AP