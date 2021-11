Tote und Verletzte bei Weihnachtsumzug: keine Hinweise auf Terror – zwei Kinder in kritischem Zustand

Waukesha. Nach dem tödlichen Zwischenfall bei einer Straßenparade im US-Bundesstaat Wisconsin hat die örtliche Polizei neue Details bekanntgegeben. Es gebe keinerlei Hinweise, dass es sich um einen Terrorakt handele, sagte Waukeahs Polizeichef Dan Thompson am Montag bei einer Pressekonferenz. Der Verdächtige (39) sei vor dem tödlichen Zwischenfall in einen Fall von Hausfriedensbruch verwickelt gewesen und unmittelbar zuvor von dem Tatort geflohen - es habe aber keine Verfolgungsjagd gegeben. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass er alleine handelte.

Der Verdächtige wird wegen eines Tötungsdeliktes in fünf Fällen angeklagt. Zwei Kinder, die bei dem Vorfall verletzt wurden, befinden sich aktuell in einem kritischem Zustand.

In Waukesha, einem Vorort der Großstadt Milwaukee, war am Sonntag ein Auto in eine vorweihnachtliche Straßenparade gerast. 48 Personen wurden nach Polizeiangaben verletzt, mindestens fünf Menschen kamen ums Leben.

Mehrere Kinder schwer verletzt

Bei dem Vorfall wurden auch mehrere Kinder schwer verletzt. Ein Kinderkrankenhaus in Milwaukee teilte am Montag mit, insgesamt 18 Kinder im Alter von 3 bis 16 Jahren seien dort eingeliefert worden. Die Verletzungen reichten von Abschürfungen über Knochenbrüche bis hin zu schweren Kopfverletzungen.

Sechs der jungen Patienten seien noch am Sonntagabend operiert worden. Zwei Kinder seien am Sonntagabend wieder entlassen worden, die restlichen 16 seien noch in Behandlung. US-Medien, darunter der regionale Ableger des Senders Fox News, meldeten unter Berufung auf Mediziner der Klinik, zehn Kinder seien auf der Intensivstation, sechs davon in kritischem Zustand.

RND/liz/seb/dpa