La Palma: Vulkanausbruch verursacht Gaswolke – Ausgangssperre für 3000 Menschen verhängt

Wie die Rettungsdienste der Insel am Montag via Twitter mitteilten, sei der Grund die mögliche Freisetzung gesundheitsschädlicher Gase beim Kontakt von ausströmender Lava mit Meerwasser.

Medienberichten zufolge seien von der Ausgangssperre Bewohnerinnen und Bewohner von Städten und Küstendörfern in der Nähe der Stelle, an der die Lava aus dem Cumbre Vieja zuletzt auf das Meer traf, betroffen. Videos, die in den sozialen Netzwerken gepostet werden, zeigen, wie eine riesige weiße Gaswolke beim Einströmen der Lava in den Atlantik entstand.

Seit Beginn des Ausbruchs am 19. September wurden bisher 1050 Hektar von Lava begraben, die wie eine dunkelgraue Kruste auf der Landschaft liegt. Dort, wo sie ins Meer fließt, hat sich eine bereits mehr als 40 Hektar große neue Landzunge gebildet.

RND/liz