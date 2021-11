Tochter von Malcolm X tot in New Yorker Wohnung gefunden

New York. Eine Tochter des 1965 erschossenen US-Bürgerrechtlers Malcolm X ist tot in ihrer New Yorker Wohnung gefunden worden. Malikah Shabazz sei ersten Erkenntnissen nach im Alter von 56 Jahren wohl eines natürlichen Todes gestorben, hieß es am Dienstag von der New Yorker Polizei. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Tochter von Shabazz hatte ihre Mutter in deren Wohnung im Stadtteil Brooklyn gefunden und die Polizei gerufen. Shabazz war eine von sechs Töchtern von Malcolm X, geboren gemeinsam mit Zwillingsschwester Malaak 1965 kurz nach dem Tod ihres Vaters.

Erst in der vergangenen Woche waren die Schuldsprüche gegen zwei Männer, die im Zusammenhang mit der Ermordung von Malcolm X verurteilt worden waren, aufgehoben worden. Zuvor war eine fast zweijährige Untersuchung zu dem Schluss gekommen, dass die Schuldsprüche gegen die Beschuldigten unter anderem wegen widersprüchlicher Zeugenaussagen und fehlender Beweise nicht aufrecht erhalten werden könnten.

Der Schuldspruch eines dritten Mannes, der den Mord damals gestanden hatte, bleibt bestehen. Malcolm X war im Februar 1965 in New York erschossen worden.

RND/dpa