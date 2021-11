Fernanda Brandao will ihr erstes Kind in der Wildnis zur Welt bringen

Sängerin Fernanda Brandao erwartet ihr erstes Kind. Das verriet die 38-Jährige gegenüber dem Magazin „Bunte“. Demnach sei sie bereits im 6. Monat schwanger.

Vater des Kindes ist ihr Freundin Roman Weber, Stiefsohn des verstorbenen Menschenrechtlers Rüdiger Nehberg. Laut „Bunte“ will Brandao ihr Kind in einer Holzhütte in der Wildnis Lapplands zur Welt bringen: „Unser Kind wird ein Nomadenbaby“, so die Sängerin.

Ihr Partner sagte gegenüber dem Magazin: „Fernanda und ich wollen beide nicht sesshaft werden. Wir werden wie Nomaden leben und schauen, wo uns das Leben hinführt.“ Noch vor der Geburt des Kindes wollen die beiden heiraten. Weber habe bei Brandaos Mutter vorher um die Hand angehalten, das habe sie „ganz besonders berührt“.

RND/lob