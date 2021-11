Wetterdienst erwartet bis zu 30 Zentimeter Schnee am Wochenende

Offenbach. Der für das erste Adventwochenende erwartete Wintereinbruch in Deutschland trifft nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem das Berchtesgadener Land und das Allgäu. Dort können bis zum Montag bis zu 30 Zentimeter Schnee fallen, wie eine DWD-Meteorologin am Freitag in Offenbach sagte. Auch in den westlichen Mittelgebirgen werden demnach fünf bis zehn Zentimeter Schnee erwartet.

Kein Schnee im Flachland

Betroffen sei besonders die Eifel, der Hunsrück, der Westerwald und das Siegerland. In den Tiefen Lagen Deutschlands bleibt wegen der vergleichsweise milden Temperaturen allerdings kaum Schnee liegen. „Dort wird es meist bei Regen bleiben, vielleicht kommt eine nasse Schneeflocke hinzu“, sagte die Meteorologin. Die Schneefallgrenze dürfte am Sonntag bei rund 300 Metern liegen.

Die kommende Woche bringt den Angaben zufolge noch schauerartige Niederschläge, die oberhalb von 300 bis 400 Metern auch noch in Schnee übergehen. Nur in Norddeutschland bleibt es meist trocken. Die Höchsttemperaturen pendeln zwischen einem und fünf Grad, im Bergland gibt es leichten Dauerfrost.

RND/dpa