Mini-Antilope im Zoo Duisburg geboren

Duisburg. Süß, süßer - Mini-Antilope: Der Zoo in Duisburg meldet die Geburt eines jungen Kirk-Dik-Dik. Das noch namenlose Männchen ist Ende Oktober geboren, wie der Zoo am Freitag mitteilte. „Als wir am Morgen in den Stall gekommen sind, haben wir den Winzling entdeckt“, erinnern sich die Tierpfleger laut Mitteilung. Das Tier sei gesund und munter und kann ausgewachsen nur bis zu 5,5 Kilogramm schwer und 30 Zentimeter groß werden.

Kirk-Dik-Diks zählen zu den kleinsten Antilopen der Welt und leben vor allem in den Steppen von Ostafrika.

RND/dpa