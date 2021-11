Schneefall in Teilen Deutschlands erwartet – Gefahr durch Glätte

Offenbach. Das Wochenende soll in einigen Landesteilen Deutschlands winterlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte an, vom Alpenrand bis nach Niederbayern sei am Samstag oberhalb von 400 Metern mit meist leichten Schneefällen zu rechnen.

Es wird glatt auf den Straßen

Auch in der Westhälfte sei zum Teil Schneefall und erhöhte Glättegefahr zu erwarten. In der Osthälfte Deutschlands bleibe es hingegen meist trocken. In der Nacht zum Sonntag sei im Norden mit weiteren Niederschlägen, teils als Schnee oder Schneeregen zu rechnen.

Bereits in der Nacht zu Samstag gab es vor allem im Westen und Südwesten, später bis in die Mitte leichten bis mäßigen Schneefall.

RND/dpa