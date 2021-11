Tote bei Wohnungsbrand: „Mit hoher Wahrscheinlichkeit“ ein 13-jähriges Mädchen

Drei weitere Menschen wurden verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Griesheim. Bei einem Wohnungsbrand in Griesheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ist ein Mensch ums Leben gekommen, drei weitere wurden verletzt. Das Todesopfer ist „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ ein 13-jähriges Mädchen, das in dem Mehrfamilienhaus wohnte, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen

Der 42 Jahre alte Vater des Mädchens erlitt schwere Brandverletzungen, auch die 61-jährige Großmutter wurde schwer verletzt. Ein 49-Jähriger erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Das Feuer war am Sonntagabend ausgebrochen, die Löscharbeiten dauerten in der Nacht noch an. Ersten Hinweisen zufolge könnte das Feuer beim Hantieren mit einer Gasflasche entstanden sein, die Ermittlungen zur Brandursache liefen aber noch, hieß es.

RND/dpa