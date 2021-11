„Weekends with Adele“: Popstar kündigt Konzerte in Las Vegas an

Adele ist endgültig zurück: Nachdem die Sängerin ihre Fans bereits mit neuer Musik begeistert, ist sie bald wieder regelmäßig auf der Bühne zu sehen. Ab 21. Januar 2022 wird die Sängerin zwölf Wochen lang im Hotel und Casino „Caesars Palace“ in Las Vegas auftreten. Das gab die Sängerin auf ihrem Instagram-Account bekannt. Zu dem Bild mit der Eventankündigung schreibt sie: „Wir sehen uns im Caesars in Vegas.“

Unter dem Titel „Weekends with Adele“, also Wochenenden mit Adele, wird sie jedes Wochenende zwei Konzerte geben. Auftritte sind zurzeit bis 16. April geplant. Solche Konzertreihen gelten als lukrativer Ritterschlag in der Branche, auch Stars wie Britney Spears und Celine Dion traten bereits in Las Vegas auf.

Erst vor wenigen Wochen hatte Adele ihr neues Album „30″ herausgebracht und bricht seither Rekorde - auch in den deutschen Album- und Singlecharts: Adele sei der erster weibliche Act überhaupt, der es mit drei unterschiedlichen Album-Single-Kombinationen auf Platz eins geschafft habe, so die zuständige GfK Entertainment. Adele gelinge außerdem der beste Start eines internationalen Solokünstlers der vergangenen viereinhalb Jahre.

Doch nicht nur in Las Vegas können sich Fans von den gesanglichen Qualitäten der Ausnahmekünstlerin überzeugen. Am Samstag, 4. Dezember, um 23.40 Uhr strahlt Das Erste die deutsche TV-Premiere von „Ein Abend mit Adele“ aus. Vor dem Griffith Park Observatory singt die 33-Jährige neue Lieder aus „30″ sowie ihre größten Hits für Freundinnen und Freunde sowie enge Weggefährtinnen und Weggefährten.

RND/lka