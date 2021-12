Fliegerbombe detoniert an Bahngleisen in München – Drei Verletzte, Zugverkehr eingestellt

München. Bei einer Explosion auf einer Baustelle der Deutschen Bahn in München sind nach Angaben der Feuerwehr drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Der gesamte Bahnverkehr um den Münchner Hauptbahnhof wurde am Mittwoch eingestellt, sagte ein Bahnsprecher. Das betreffe Fern- und Nahverkehr. Wie lange der Verkehr stillsteht, war unklar. Polizei und Feuerwehr rückten zu einem Großeinsatz aus.

München: Fliegerbombe Grund für Explosion

Nach Auskunft der Polizei hatte es in der Nähe der Donnersbergerbrücke einen lauten Knall gegeben, anschließend bildete sich eine Rauchsäule. Die Feuerwehr sprach von einer Explosion. „Wir sind dabei, die Personen zu versorgen“, sagte ein Feuerwehrsprecher vor Ort. Grund für die Explosion an den Bahngleisen an der Donnersbergerbrücke war eine Fliegerbombe. Das bestätigte die Polizei am Mittwoch. Nähere Informationen gab es dazu vorerst nicht.

Die Donnersbergerbrücke liegt unweit des Hauptbahnhofs im Zentrum Münchens auf der Stammstrecke der Münchner S-Bahn. Zahlreiche Feuerwehrwagen und rund 50 Einsatzkräfte waren vor Ort, ein Bundespolizeihubschrauber kreiste über der Gegend.

RND/dpa