„Playboy“-Umfrage: Virologe Christian Drosten ist Mann des Jahres 2021

Berlin. Der Virologe Christian Drosten ist bei einer Umfrage im Auftrag des Magazins „Playboy“ (Januar-Ausgabe) das zweite Jahr in Folge als Mann des Jahres gewählt worden. Drosten landete mit 26,6 Prozent der Stimmen auf Platz eins, dicht gefolgt von Biontech-Gründer Uğur Şahin (23,3 Prozent). Platz drei gehe mit 16,7 Prozent an den Moderator Günther Jauch, teilte das Magazin am Donnerstag mit.

Großer Zuspruch für die die „Vorkämpfer gegen Corona“

Gefolgt wird Drosten in diesem Jahr von einem weiteren „großen Vorkämpfer gegen Corona“, wie ihn die „Playboy“-Redaktion in einer Pressemitteilung nennt: BioNTech-Gründer Ugur Sahin. Ihm war mit seiner Mainzer Firma die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs gelungen, der in Deutschland der nach wie vor mit Abstand meistverimpfte und akzeptierteste ist.

Ebenfalls ermittelt wurde in der Umfrage, wer in der Erwartung der Befragten der „prägende Mann 2022″ sein werde – Frauen waren also auch hier explizit ausgeklammert. Nicht ganz überraschend traut die Mehrheit diese Rolle dem designierten Bundeskanzler Olaf Scholz zu. 46,5 Prozent votierten für den SPD-Politiker, gefolgt von zwei weiteren Mitgliedern des künftigen Ampel-Kabinetts: FDP-Chef Christian Lindner (15,4 Prozent) und Grünen-Vorsitzender Robert Habeck (12,6 Prozent).

Michael Wendler am nervigsten

Am meisten genervt habe die Befragten hingegen der Musiker Michael Wendler (45,1 Prozent). Auf Platz zwei und drei befinden sich die CDU-Politiker Armin Laschet (40,6 Prozent) und Jens Spahn (34,1 Prozent).

RND/dpa mit Teleschau