Bericht: Comedian Mirco Nontschew im Alter von 52 Jahren gestorben

Der Comedian Mirco Nontschew ist tot. Er starb im Alter von 52 Jahren. Das bestätigte sein Manager Bertram Riedel gegenüber der „Bild“-Zeitung am Samstag. „Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familien­mitglieds. Die Familie bittet um Rücksicht­nahme in dieser schweren Zeit“, zitiert das Blatt Riedel.

Nontschew wurde während der Neunzigerjahre durch seine Auftritte in der Comedy­sendung „RTL Samstag Nacht“ einem breiten Publikum bekannt. Zuletzt war er in Michael „Bully“ Herbigs Erfolgs­format „LOL – Last One Laughing“ zu sehen.

RND/liz