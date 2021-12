Schauspielerin Karoline Herfurth nimmt für Rolle zehn Kilo zu

Karoline Herfurth hat für ihre Rolle in dem Kinofilm „Wunderschön“ zehn Kilo zugenommen. In der „Bild am Sonntag“ erzählt die sonst sehr schlanke Schauspielerin, dass dies vier Monate gedauert habe: „Ich hab einfach mehr gegessen und durfte keinen Sport mehr machen. Ich habe mich recht schnell daran gewöhnt – und durfte nie länger als drei Stunden nichts essen.“

In dem Film über Schönheits­ideale spielt Herfurth an der Seite von Friedrich Mücke eine junge Mutter. In ihrer eigenen Schulzeit habe sie die Werbebilder von „schönen, perfekten Frauen“ sehr ernst genommen, sagt die Schau­spielerin zur „Bild am Sonntag“. „Mit Mitte 20 habe ich dann irgendwann angefangen, mich zu fragen, ob ich das alles, also das Ballett und den ganzen Sport, nur mache, um irgendwie auszusehen. Das braucht aber seine Zeit, um das zu kapieren und dann auch zu ändern.“

In ihrer neuen Rolle zeigt sich Herfurth nun sehr uneitel. Sie nahm nicht nur an Gewicht zu, sie verzichtete auch auf das sonst so aufwendige Film-Make-up. „Das war mir sehr wichtig, denn es sollte komplett echt aussehen. Also die Haut, die Augenringe einer jungen Mutter.“

RND/lob