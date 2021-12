Sturm-Saison in Großbritannien: Tausende Haushalte ohne Strom

London. Nach schweren Schäden durch Sturm „Arwen“ sind Tausende Haushalte in Großbritannien auch am zweiten Wochenende in Folge ohne Strom gewesen. Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng nannte die Situation am Sonntag „völlig inakzeptabel“.

Die Aufsichtsbehörde Ofgem drohte Energieunternehmen mit Konsequenzen, die sich nicht schnell genug darum kümmern, die Versorgung wiederherzustellen. Er sei sehr besorgt, sagte Ofgem-Chef Jonathan Brearley dem Sender BBC Radio 4 am Samstag. „Wir haben eindeutige Erwartungen daran, wie schnell die Menschen wieder ans Stromnetz angeschlossen werden müssen.“

Zudem weitete Ofgem die Schadenersatzregelungen aus. Meteorologen warnten vor neuen Stürmen in den betroffenen Gebieten in Nordengland und Schottland. Dort waren am Sonntagmorgen noch immer 4025 Häuser vom Netz abgeschnitten, nachdem Sturm „Arwen“ am 26. November durch die Gegend gefegt war.

Etwa 300 Soldaten halfen bei Aufräumarbeiten und kümmerten sich um die Versorgung älterer Menschen. Premierminister Boris Johnson kündigte weitere Hilfen seiner Regierung an.

RND/dpa