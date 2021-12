Susanne und Thomas Jeromin sitzen inmitten von Weihnachtsbäumen in ihrem Wohnzimmer. Von außen beleuchtete Weihnachtshäuser gibt es viele in Deutschland. Thomas Jeromin hat sich dagegen ein Weihnachtswunderland in seiner Wohnung geschaffen. Seine Sammlung an selbst geschmückten Plastikbäumen ist sogar als Weltrekord anerkannt. Quelle: Lucas Bäuml/dpa

Weltrekord: Niedersachse hat 444 Weihnachtsbäume in seiner Wohnung Rinteln. Er bezeichnet sich selbst als weihnachtsverrückt: Thomas Jeromin aus Rinteln im niedersächsischen Landkreis Schaumburg hat 444 Plastikweihnachtsbäume in seiner Wohnung aufgestellt und geschmückt. Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) war am Montag zu Gast bei dem 55-Jährigen und seiner Frau Susanne, um die leuchtende Sammlung als neuen Weltrekord anzuerkennen. 47.000 Lichter leuchten in den Räumen der Wohnung Jedes Jahr verwandelt sich die rund 100 Quadratmeter große Wohnung der Jeromins in ein Weihnachtswunderland, im vergangenen Jahr waren es 420 Bäume. Wie der 55-Jährige sagte, leuchten jetzt 47.000 Lichter in seinen Räumen. Der Weihnachtsfan gestaltet auch Themen­bäume, etwa mit Star-Wars-Figuren oder Quietscheentchen. Die Bäume holt er immer schon am 1. August vom Dachboden, schließlich müssen unter anderem 72.000 Kugeln aufgehängt werden. Mittlerweile wird ihm aus ganz Deutschland ausrangierte Dekoration – von Kugeln bis Lametta – zugeschickt. Der größte Baum, der 3,50 Meter misst, hängt an der Decke. Offizieller RID-Weltrekord Vor der Corona-Pandemie bot Thomas Jeromin auch Führungen durch sein Weihnachts­wunderland an. Dies funktioniere aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen nicht, teilte das Rekord-Institut mit – im Haus der Jeromins sei ohnehin schon zu wenig Platz. Von ihrem Rekordvorhaben hätten sich die beiden trotz Pandemie nicht abbringen lassen. Die 444 vollständig geschmückten Bäumen wurden als offizieller RID-Weltrekord anerkannt – für die „meisten geschmückten Weihnachtsbäume an einem Ort“.