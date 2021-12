Nach 66 Jahren: Justizministerium beendet Untersuchung zu Lynchmord an Emmett Till

Washington. Mehr als 66 Jahre nach dem rassistischen Lynchmord am schwarzen Jugendlichen Emmett Till hat das US-Justizministerium eine Untersuchung zum Fall beendet. Dies sei Angehörigen von Till mitgeteilt worden, sagte eine in den Vorgang eingeweihte Person der Nachrichtenagentur AP am Montag. Im Sommer 1955 war der damals 14 Jahre alte Till im Staat Mississippi verschleppt, gefoltert und getötet worden, nachdem er Augenzeugen zufolge einer weißen Frau hinterhergepfiffen haben soll. Sein Schicksal befeuerte damals die Bürgerrechtsbewegung, zumal seine Mutter darauf bestand, dass ihr toter Sohn bei der Trauerfeier in einen offenen Sarg gelegt werde. Die Bilder von Tills übel zugerichteter Leiche wurden vom Magazin „Jet“ veröffentlicht.

Das Justizministerium hatte erneut eine Untersuchung eingeleitet, nachdem Carolyn Bryant Donham - eine Schlüsselfigur in dem Fall - in einem Buch von 2017 mit den Worten zitiert wurde, dass sie über die damalige Begebenheit gelogen habe. Donham hatte als junge Frau behauptet, dass Till sie gepackt, anzüglich gepfiffen und sie dann angemacht habe, während sie in einem Laden in der kleinen Gemeinde Money gearbeitet habe.

Tage später wurde Tills Leiche aus dem Fluss Tallahatchie gezogen. Sie war zuvor an eine Entkörnungsmaschine aus der Baumwollproduktion befestigt und in den Fluss geworfen worden, um sie unter Wasser zu halten. Zwei weiße Männer, Roy Brant und dessen Halbbruder J.W. Milam, wurden rund einen Monat nach dem Mord an Till angeklagt und später von einer aus Weißen zusammengesetzten Jury in Mississippi freigesprochen. Monate später gaben die Männer in einem Interview des Magazins „Look“ die Tat zu. Bryant heiratete Donham im Jahr 1955.

