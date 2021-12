Massive Stromausfälle in Rostock und Umgebung

Rostock. In der Hansestadt Rostock und in umliegenden Gemeinden des Landkreises ist es am Dienstag zu massiven Stromausfällen gekommen. Das teilte das Polizeipräsidium Rostock am Mittag per Twitter mit. Demnach mussten teilweise Einrichtungen und Geschäfte schließen.

Ein Sprecher der Stadtwerke gab gegenüber der „Ostsee Zeitung“ (OZ) bekannt, dass vermutlich eine 110-kv-Leitung in der Nähe von Rostock die Ursache für den Großausfall gewesen ist. Genauere Hintergründe seien jedoch derzeit noch unklar, hieß es. Der Notruf sei zudem nicht betroffen. Zuvor hatte etwa der Radiosender „Ostseewelle“ darüber berichtet.

RND/al/dpa