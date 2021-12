„Aloha Heja He“: 30 Jahre alter Schlagersong wird plötzlich zum Hit in China

China. Wer hätte das gedacht? Achim Reichel jedenfalls nicht. Und auch sonst wohl nicht mal die größten Kenner der Musikszene. 30 Jahre nachdem der Schlagersänger mit seinem Lied „Aloha Heja He“ in Deutschland große Erfolge feierte, erfreut sich der Song in China zurzeit riesiger Popularität. In den chinesischen Shazam-Charts liegt der Kultschlager aktuell auf Platz eins.

Dass der Song im Reich der Mitte gut ankommt, erfuhr Reichel erstmals vor zwei Jahren, wie er im Gespräch mit RTL verriet. Ein Freund des heute 77-Jährigen war in China auf Geschäftsreise und schickte ihm ein Video aus dem Taxi, wo gerade das Radio lief. Zu hören war dort - na klar: „Aloha Heja He“.

Doch Platz eins in den chinesischen Shazam-Charts überraschte Reichel dann doch: „Ich denke: Nummer eins, hallo? Und seitdem laufe ich ein bisschen euphorisiert durch den Tag.“ Dabei habe das Lied längst seine Schuldigkeit getan, weil es vor 30 Jahren vergoldet wurde. „Was da jetzt noch alles kommt, ist wie Bonus von höchster Stelle“, sagt Reichel und zeigt mit dem Finger in Richtung Himmel.

Mit der Shazam-App für Smartphones können Songs in wenigen Sekunden identifiziert werden. Auf dem Display erscheint dann der Name des Interpreten und der Songtitel - und nach Reichelts Hit wird zurzeit am häufigsten gesucht.

Der Grund für den plötzlichen Hype dürfte bei Tiktok zu finden sein. Millionen Chinesen hinterlegen ihre Videos mit Reichels Song. Dazu erklärt Musikproduzent Peter Hoffmann gegenüber RTL: „Tiktok ist auch in China ein ganz großes Ding. ‚Alohe Heja He‘ ist genial für Tiktok-Videos, so eingängig wie es ist. Und weil es jeder auf der Welt versteht.“

Reichel überlegt nun, ob er auf die Begeisterung reagieren und einen Abstecher nach Fernost machen soll: „Ich war noch nie in China. Wenn die der Meinung sind, ich sollte vorbeischauen, werde ich mir das überlegen. Unmöglich ist das nicht.“

RND/che