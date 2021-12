Tornados in den USA: Mehrere Tote – auch in Pflegeheim in Arkansas

Washington. Mehrere Menschen sind bei schweren Stürmen in den USA ums Leben gekommen. Drei Menschen kamen bei Unwettern im US-Staat Tennessee ums Leben, im Staat Arkansas starben zwei Personen und es gab mehrere Verletzte bei einem Tornado, der ein Pflegeheim traf. Und im Süden des Staats Illinois waren Rettungskräfte nach dem Einsturz des Dachs eines Warenlagers des Handelsriesen Amazon aufgrund von Sturmschäden im Einsatz, bei dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Inneren des Gebäudes eingeschlossen wurden.

Mindestens einen Todesfall gab es zudem in Missouri, nachdem schwere Stürme, bei denen teils von Tornados gesprochen wurde, von Freitagabend bis Samstagmorgen über den Mittleren Westen und Teile des Südens hinweggefegt waren.

20 Menschen in Pflegeheim in Arkansas eingeschlossen

Bei dem Tornado, der das Monette-Manor-Pflegeheim in Arkansas Freitagnacht traf, wurden zudem 20 Menschen beim Einsturz des Gebäudes im Inneren eingeschlossen. Innerhalb von zwei Stunden war das Gebäude nach offiziellen Angaben geräumt. Neben dem Todesfall gab es fünf Menschen mit ernsten Verletzungen sowie einige weitere mit leichteren Verletzungen.

Mindestens 100 Rettungsfahrzeuge wurden zu dem Amazon-Lager nahe Edwardsville in Illionois entsandt, wo eine Mauer und das Dach einstürzten. Es war zunächst unklar, wie viele Personen bei dem Zwischenfall verletzt wurden, eine Person wurde jedoch per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Polizeichef von Edwardsville, Mile Fillback, erklärte am Samstagmorgen, der Einsatz werde noch einige Stunden andauern. Es war noch nicht geklärt, ob der Einsturz von schweren Stürmen oder einem Tornado verursacht wurde.

Augenzeugenberichte über Tornados

Aus Illinois, Missouri und Arkansas gab es Augenzeugenberichte über Tornados. Die Stürme verursachten weitere Schäden, als sie sich durch Tennessee nach Kentucky bewegten. Der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, rief am Samstagmorgen einen Notstand aus und sprach von Tornado-Schäden an mehreren Orten. Beshear sagte, die Nationalgarde sei zu einem Katastropheneinsatz in der Region beordert worden. Er soll davon gesprochen haben, dass es mehr als 50 Toten geben könnte.

RND/dpa/AP/hsc