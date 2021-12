Frachter kentert nach Kollision in Ostsee: Leiche eines vermissten Seemannes gefunden

Die beiden Frachtschiffe „Karin Hoej“ und „Scot Carrier“ sind am Montag zwischen der Insel Bornholm und der schwedischen Küstenstadt Ystad kollidiert. Wie die „Kieler Nachrichten“ (KN) berichten, ist die „Karin Hoej“ gekentert. Sie lag vor der südschwedischen Küste nahe Bornholm mit dem Kiel nach oben im Wasser, wie Aufnahmen vom Unglücksort zeigten. Am Nachmittag wurde die Leiche eines der beiden vermissten Besatzungsmitglieder an Bord des gekenterten Schiffes gefunden, berichtet der Sender SVT. Zuvor war eine groß angelegter Rettungs- und Sucheinsatz in der Ostsee eingestellt worden. Derzeit ist die Ostsee nur wenige Grad warm.

„Wir können bestätigen, dass zwei Schiffe an diesem Morgen in der Ostsee kollidiert sind“, teilte der Sprecher der schwedischen Schifffahrtsbehörde Sjöfartsverket, Jonas Franzen, auf dpa-Anfrage mit.

Taucher sollen im Schiffsinneren nach Verletzten suchen

Einsatzkräfte arbeiteten am Nachmittag daran, das gekenterte Schiff näher in Richtung Land zu bringen. Wie es zu dem Unglück genau kommen konnte, blieb zunächst unklar. Die Sicht vor Ort war zu dem Zeitpunkt schlecht gewesen.

Parallel zur Rettungsaktion leitete die schwedische Küstenwache eine Umweltrettungsaktion ein, um zu verhindern, dass Öl oder andere schädliche Stoffe ins Meer gelangen. Einen Ölaustritt gebe es derzeit nicht, teilte die Küstenwache am Montagvormittag mit.

Unglücksursache unklar

Das schwedische Schifffahrtsamt hat derweil Ermittlungen wegen des Verdachts grober Fahrlässigkeit im Schiffsverkehr eingeleitet. Laut KN hat die „Scot Carrier“, 90 Meter lang, augenscheinlich die „Karin Hoej“, 55 Meter lang, gegen 3.30 Uhr von Achtern aufkommend gerammt.

Laut einer Statistik von IHS Markit basierend auf dem „State of Maritime Safety Report“ von 2020 kamen 2019 weltweit 112 Seeleute bei Schiffsunglücken ums Leben. Weitere 116 galten bis Jahresende als vermisst. Global seien etwa 900.000 Schiffsleute auf Frachtschiffen, Kreuzfahrtschiffen oder anderen Booten im Einsatz. Grundsätzlich habe sich aber die Sicherheit der Seeleute an Bord über die vergangenen Jahrzehnte verbessert.

RND/goe mit dpa