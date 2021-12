Welches Weihnachtsgebäck die Deutschen am liebsten essen

Wenn der Sommer sich dem Ende neigt, sieht man sie schon in den Supermärkten stehen: Paletten voll mit Spekulatius, Lebkuchen und Dominosteinen. Zwei Drittel der Deutschen finden laut einer Umfrage zwar, dass Weihnachtsgebäck erst ab November zu kaufen sein sollten. Doch ab und an werden die Menschen hierzulande auch davor schon schwach.

Welches Leckereien dafür verantwortlich sind, dass Deutsche auch mal vor November zugreifen, ist dabei ganz unterschiedlich. In der älteren Generation ab 55 vor allem beliebt: Dominosteine. 32 Prozent der Befragten einer YouGov-Umfrage gaben an, dass sie diese auch außerhalb der Adventszeit essen. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind es nur etwa halb so viele.

Auch der Christstollen ist in der Generation 55 plus noch am beliebtesten. Hier würden 22 Prozent auch vor November zugreifen - bei den jungen Leuten sind es nur 10 Prozent.

Plätzchen eher Mittelmaß

Und die Jungen? An Lebkuchen können die meisten nicht vorbeigehen. 40 Prozent der 18- bis 24-Jährigen naschen hier auch außerhalb der Adventszeit. Am beliebtesten sind die schokolierten Klassiker aber auch in allen anderen Altersgruppen.

Auf dem zweiten Platz finden sich übrigens nicht etwa Weihnachtsplätzchen. Außer in der ältesten befragten Generation, in der wie erwähnt die Dominosteine hoch im Kurs liegen, würden alle Befragten vor der Adventszeit auch bei Spekulatius gerne zugreifen. Na dann: Lassen Sie es sich schmecken!

RND/sag