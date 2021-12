NRW sagt Karnevalssitzungen und -partys wegen Corona ab

Düsseldorf. Der Karneval kann nach den Worten von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wegen der Corona-Pandemie auch in dieser Saison nicht wie gewohnt stattfinden. Veranstaltungen, bei denen sich viele Menschen in engen Innenräumen begegneten, seien in den nächsten Monaten nicht verantwortbar, sagte Wüst am Dienstag nach einem Gespräch mit Vertretern des organisierten Karnevals.

Dies gelte etwa für Karnevalsbälle, Partyformate und gesellige Karnevalssitzungen, bei denen Abstandsgebote und Maskenpflicht nur schwerlich umsetzbar seien. Deshalb hätten die Karnevalsvertreter freiwillig zugesagt, auf solche Veranstaltungen zu verzichten.

„Karneval zu feiern ist besonders in der Corona-Pandemie wichtig. Der Mensch braucht Gesellschaft“, sagte Wüst. Er mahnt aber, dass die aktuellen Corona-Infektionszahlen und die Zahlen der Krankenhausbelegungen „Unsicherheitsfaktoren“ seien, weshalb der Karneval als Massenveranstaltung derzeit nicht verantwortbar sei. Über Open-Air-Veranstaltungen sowie über Rosenmontagsumzüge müsse im neuen Jahr und je nach Lage entschieden werden.

RND/nis mit dpa