Von Wham! bis Mariah Carey: Das sind die meistgestreamten Weihnachtssongs

Sie dröhnen dieser Tage aus den Lautsprechern der Supermärkte, werden im Radio rauf und runter gespielt und zu Hauf zu Hause und auf dem Smartphone gestreamt: Weihnachtslieder. Der Streaminganbieter Spotify hat sich deswegen angeschaut, welche Songs die Menschen am häufigsten abspielen. Sowohl weltweit als auch in Deutschland scheinen es zwei Lieder den Hörerinnen und Hörern besonders angetan zu haben.

Der erfolgreichste Weihnachtssong aller Zeiten auf Spotify ist „All I want for Christmas is you“ von Mariah Carey. Auf der Plattform wurde er mittlerweile mehr als eine Milliarde Mal abgespielt. Und auch in dieser Vorweihnachtszeit (die bei Spotify am ersten November beginnt) ist das 1994 erschienene Liebeslied in Deutschland und weltweit der am häufigsten gestreamte Track.

Platz zwei geht an Wham!

Auf Platz zwei der meistgestreamten Weihnachtslieder in dieser Vorweihnachtszeit, sowohl weltweit als auch in Deutschland, liegt der Klassiker „Last Christmas“ von Wham!. Der 1984 veröffentlichte Song der englischen Popband um George Michael gilt seit Jahrzehnten als eines der erfolgreichsten Weihnachtslieder überhaupt. Und so liegt er auch im Ranking der meistgestreamten Weihnachstlieder aller Zeiten auf Platz 2.

Erst auf den folgenden Plätzen scheinen sich der deutsche und der internationale Geschmack etwas zu unterscheiden. So sind in dieser Vorweihnachtszeit in Deutschland die beiden Klassiker „Merry Christmas Everyone“ von Shakin‘ Stevens aus dem Jahr 1985 (Platz 3) und „Driving home for Christmas“ von Chris Rea aus dem Jahr 1986 (Platz 4) sehr beliebt. Erst auf dem fünften Platz folgt mit „Santa tell me“ von Ariana Grande (2014) ein neuerer Song.

Die Klassiker der 50er-Jahre

Weltweit sind in diesem Jahr zwar auch Weihnachtsklassiker am beliebtesten, auf den Plätzen drei bis fünf aber nicht die Klassiker der Popmusik, sondern die der 50er-Jahre. Auf Platz drei liegt das schon 1951 erstmals veröffentlichte „It`s beginning to look a lot like Christmas“ in der Version von Michael Bublé aus dem Jahr 2012. Auf Platz vier folgt der „Jingle Bell Rock“ von Bobby Helms aus dem Jahr 1957 und Brenda Lee mit ihrem Hit „Rockin‘ around the Christmas Tree“ (1958) beschließt die Top 5.

