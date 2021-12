Frank Zander spendet Socken und Geld für Kältebus der Berliner Stadtmission

Berlin. Als Ersatz für das pandemiebedingt ausfallende Weihnachtsfestessen für obdachlose Menschen spendet Schlagersänger Frank Zander in diesem Jahr Socken und Geld für einen weiteren Kältebus der Berliner Stadtmission. Mit der Spende von knapp 8000 Euro könne die Flotte auf drei Kältebusse aufgestockt werden, teilte die Berliner Stadtmission am Freitag mit. Die Kältebusse der Stadtmission sind im Winter jede Nacht auf den Straßen Berlins unterwegs, um Menschen, die auf der Straße leben, heißen Tee anzubieten und sie auf Wunsch in Notunterkünfte zu bringen.

Gemeinsam mit der Diakonie unterstützt der 79-jährige Entertainer überdies den Kauf von Luftfiltern und das Bestücken der Kleiderkammer der Berliner Stadtmission. So könne der evangelische Verein Unterwäsche und Socken kaufen, die in der Kleiderkammer dringend gebraucht werden, hieß es. Zander will die Socken am Montag gemeinsam mit der Direktorin des Diakonischen Werks Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Ursula Schoen, und Stadtmissionsdirektor Christian Ceconi den obdachlosen Mitarbeitenden der Kleiderkammer überreichen.

Der 79-Jährige organisiert seit vielen Jahren traditionell vor Weihnachten im Berliner Estrelhotel ein Festessen für obdachlose Menschen. Wegen der Corona-Pandemie muss die Veranstaltung im zweiten Jahr in Folge ausfallen. In dieser Woche hat Zander deshalb gemeinsam mit der Caritas Weihnachtsessen und Geschenke an Bedürftige aus einem Caritas-Foodtruck verteilt.

RND/epd