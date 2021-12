Blitzeis in der Oberpfalz: Neun Unfälle auf A6 mit 20 Autos – mehrere Verletzte

Amberg. In der Oberpfalz sorgt Blitzeis für Verkehrschaos und Unfälle: Die A6 bei Amberg ist in Fahrtrichtung Pilsen gesperrt. Dort haben sich auf einer Strecke von nur einem Kilometer wegen des Glatteises gleich neun Unfälle mit insgesamt 20 beteiligten Autos ereignet, wie Martin Wolfseher von der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) berichtet. „Sechs Personen sind leicht verletzt“, sagt er.

Zudem kam es laut des Polizisten auch auf der A93 zwischen den Anschlussstellen Wiesau und Pechbrunn in Fahrtrichtung Hof zu einem größeren Unfall. Hier seien sieben Wagen beteiligt gewesen, zwei Menschen wurden demnach verletzt.

Kein oder wenig Schnee an den Feiertagen

Über die Feiertage soll es in Bayern aber nur wenig Schnee geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Stattdessen werde es am Freitag regnerisch bei milden Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad, sagte ein DWD-Sprecher am Mittwoch in München. Der Schnee, der zurzeit noch in Gebirgsregionen liege, könne teils dem Regen zum Opfer fallen. In höheren Lagen seien auch stürmische Böen möglich.

