Das Kalenderblatt am 24. Dezember – was ist heute passiert?

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Freitag, den 24. Dezember 2021: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Freitag, 24. Dezember 2021

51. Kalenderwoche, noch 7 Tage bis zum Jahresende Sternzeichen: Steinbock Namenstag: Hanno, Irmina, Johannes, Joseph

Historie: Was ist am 24. Dezember passiert?

Ein Blick in die Geschichte kann den Blick auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 24. Dezember statt?

2020 – Nach langwierigen Verhandlungen einigen sich die EU und Großbritannien auf ein Handelsabkommen. Damit wird ein harter Brexit-Ausstieg des Königreichs ab 1. Januar in letzter Minute abgewendet. Besonders umstritten waren die Fischereirechte in britischen Gewässern.

2002 – Eisregen behindert in weiten Teilen Nord- und Ostdeutschlands den Straßen- und Bahnverkehr. Stundenlang stehen die Züge auf freier Strecke oder verlassen erst mit mehrstündiger Verspätung die Bahnhöfe.

1996 – Eine psychisch kranke Frau sprengt sich während eines Weihnachtsgottesdienstes in einer evangelischen Kirche in Frankfurt (Main) in die Luft. Sie reißt zwei Frauen mit in den Tod und verletzt 13 weitere Gottesdienstbesucher.

1991 – Russland übernimmt als Rechtsnachfolger der Sowjetunion einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.

1979 – Die erste europäische Trägerrakete „Ariane“ startet vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana.

1951 – Die ehemalige italienische Kolonie Libyen wird als konstitutionelle Monarchie unabhängig.

1914 – Soldaten der verfeindeten Armeen im Ersten Weltkrieg treffen sich im Niemandsland an der Westfront und feiern gemeinsam Weihnachten.

1871 – In Kairo wird Giuseppe Verdis Oper „Aida“ uraufgeführt.

1851 – Ein Großbrand vernichtet über die Hälfte des Bücherbestands der amerikanischen Kongressbibliothek in Washington.

Prominente Geburtstage am 24. Dezember

Wer wurde am 24. Dezember geboren?

1961 – Mary Barra (60), amerikanische Managerin, Konzernchefin (CEO) bei General Motors seit Januar 2014

1956 – Ivan Fíla (65), tschechischer Regisseur („König der Diebe“)

1941 – Hans Eichel (80), deutscher Politiker, Bundesfinanzminister 1999-2005. Mitglied des SPD-Präsidiums 1999-2005. Ministerpräsident Hessens 1991-1999. Oberbürgermeister der Stadt Kassel 1975-1991

1931 – Mauricio Kagel, deutsch-argentinischer Komponist und Dirigent, avantgardistisches Musiktheater, Instrumentalwerke und Filmmusik, gest. 2008

1901 – Fritz Sänger, deutscher Journalist, erster Chefredakteur der Deutschen Presse-Agentur 1949-59, gest. 1984

Prominente Todestage am 24. Dezember

Wer ist am 24. Dezember gestorben?

2011 – Johannes Heesters, Schauspieler und Operettensänger (Gesangstitel: „Heut geh‘ ich ins Maxim“ (aus der Operette „Die Lustige Witwe“), Filme „Im weißen Rößl“, „Opernball“), geb. 1903

1986 – Karla Runkehl, deutsche Schauspielerin, zahlreiche DEFA-Filme („Ernst Thälmann“, „Nur eine Frau“), geb. 1930

