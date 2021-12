Nach Fehlgeburt: Model Fiona Erdmann ist wieder schwanger

Model Fiona Erdmann hat auf Instagram ihren Fans mitgeteilt, dass sie wieder ein Baby erwartet. „Ich freue mich so wahnsinnig euch endlich unsere News verkünden zu können“, scheibt die 33-Jährige auf Instagram. „Wir sind schwanger mit einem neuen kleinen Wunder.“

Anfang des Jahres hatte Erdmann öffentlich gemacht, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatte. Auch darauf geht sie in ihrem neuen Post nochmal ein: „Nach all dem, was dieses Jahr passiert ist, fühle ich mich gesegnet und bin unendlich dankbar, dass wir nun erneut diese wundervolle Reise antreten dürfen. Ich bin mir sicher, dass dieses Mal alles gut wird.“

Erdmann, die in der zweiten Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ auf Platz vier landete, ist bereits Mutter eines im August 2020 geborenen Sohnes und lebt mit ihrem Partner in Dubai.

RND/lob