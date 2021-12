Rassistischer Angriff auf Frau und Sohn in Berliner Bus

Berlin. Ein Unbekannter hat in einem Linienbus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) eine Mutter und ihren Sohn rassistisch beleidigt und anschließend dem Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, beleidigte der Mann die 41-Jährige und ihren 14-jährigen Sohn in der vorangegangenen Nacht in einem Bus.

Als der Jugendliche sich schützend vor seine Mutter stellte, habe der Unbekannte ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 14-Jährige erlitt den Angaben zufolge durch den Schlag eine leichte Gesichtsverletzung. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führe nun Ermittlungen und werte möglicherweise vorhandenes Videomaterial aus.

RND/epd