Ein Schild auf einem Parkplatz kündigt eine Strandsperrung an in Morro Bay, Kalifornien. Ein Surfer wurde an Heiligabend vor der kalifornischen Küste bei einem Haiangriff getötet, wie die Behörden mitteilten. Quelle: David Middlecamp/The Tribune (of

Surfer stirbt bei Haiangriff vor Küste Kaliforniens Los Angeles. Ein Surfer ist vor der kalifornischen Küste bei einer Haiattacke ums Leben gekommen. Der bisher unbekannte Mann sei am Freitag von einer Surferin leblos im Wasser vor der Küste des San Luis Obispo County entdeckt worden, teilte die Küstenwache nach Medienberichten mit. Nach ersten Untersuchungen war der Mann offenkundig kurz zuvor von einem Weißen Hai attackiert worden. Der Küstenabschnitt wurde unmittelbar nach der Bergung der Leiche für alle Wassersportler und Schwimmer gesperrt. In dem Bereich war zuletzt im Januar 2019 ein Surfer von einem Hai angegriffen und verletzt worden. RND/dpa