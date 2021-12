Glinde bei Hamburg: Drei Tote in Familienhaus – Polizei vermutet Tötungsdelikt

Glinde. Zu einer Tat mit allem Anschein nach mehreren Toten ist es in einem Wohnhaus in Glinde bei Hamburg gekommen. Ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur beobachtete am Montagvormittag, wie drei Leichen aus einem Haus gebracht wurden. Am Montagvormittag teilen die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Polizei Lübeck in einer gemeinsamen Mitteilung mit, dass es dort am Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz kam.

Demnach fanden die Beamten in dem Haus zwei tote Kinder (11 und 13 Jahre alt), einen regungslosen Mann (44), der noch am Einsatzort verstarb, sowie eine schwerverletzte Frau (38). Bei allen wurden Schussverletzungen festgestellt. Es handelt sich demnach um eine Familie, die schon länger in dem Haus lebt. Aktuelle Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass sich die Tat innerfamiliär zugetragen habe, so Polizei und Staatsanwaltschaft.

Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes

Die Straße vor dem Haus wurde von der Polizei abgesperrt. Die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Mordkommission der Lübecker Kriminalpolizei haben Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

