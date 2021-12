Wegen Omikron: US-Gesundheitsbehörde verkürzt Quarantänezeit auf fünf Tage

New York. Die amerikanischen Center for Disease Control and Prevention (CDC) verkürzen die Quarantänezeit für mit dem Coronavirus infizierte Amerikaner. Menschen ohne Symptome können sich laut der Gesundheitsbehörde bereits nach fünf Tagen wieder unter Menschen begeben, zuvor galt eine Quarantänezeit von zehn Tagen.

Die neue Richtlinie wurde beschlossen, weil die hoch ansteckende Omikron-Variante die Corona-Fallzahlen in die Höhe treibt und Arbeitskräftemangel nach sich zieht, wie die „New York Times“ berichtet. Zudem würden Fluggesellschaften gezwungen, Tausende Flüge zu stornieren.

Infektionszahlen steigen rasant

„Die Omikron-Variante verbreitet sich schnell und hat das Potenzial, alle Facetten unserer Gesellschaft zu beeinflussen“, wird die Direktorin der CDC, Rochelle Walensky, zitiert. Bei der Verkürzung der Isolationszeit spiele auch das Wissen über die Ausbreitung des Virus und der Schutz durch Impfungen und Auffrischungsdosen eine Rolle. Die neuen Regeln würden sicherstellen, „dass die Menschen ihr tägliches Leben sicher fortsetzen können.“

Viele Orte in den USA sind von Covid-19 schlimmer betroffen denn je. Daten zeigen, dass Delaware, Hawaii, Massachusetts, New Jersey, New York und Puerto Rico in der vergangenen Woche mehr Coronavirus-Fälle gemeldet haben als in jedem anderen Zeitraum von sieben Tagen. Die Krankenhausaufenthalte seien laut der „New York Times“ ebenfalls gestiegen. Nur 62 Prozent der Amerikaner sind geimpft.

RND/msc