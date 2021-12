Tankstelle in Texas: Drei Jugendliche erschossen – 14-Jähriger festgenommen

Garland. Drei Jugendliche sind in einer Tankstelle im US-Staat Texas erschossen worden. Ein vierter Teenager schwebe nach der Tat in einem Vorort von Dallas am Sonntagabend in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montag mit. Als Tatverdächtiger sei ein 14-Jähriger festgenommen worden.

Das Motiv war zunächst unklar. Auf einem Überwachungsvideo war zu sehen, wie ein Angreifer ohne T-Shirt, aber mit Mütze und Maske die Tür zum Tankstellenshop öffnete und ins Innere feuerte. Er habe 20 Schüsse abgegeben und sei dann auf der Beifahrerseite in einen wartenden Wagen gestiegen, teilte die Polizei mit. Nach dem Fahrer werde noch gesucht.

Vierte Person lebensgefährlich verletzt

Bei den Toten handelte es sich um zwei 16-Jährige und einen 14-Jährigen, die im Laden waren. Ein 15-Jähriger, der dort arbeitete, wurde schwer verletzt.

RND/AP