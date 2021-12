Seit 1970 nicht mehr so viel: Wintereinbruch beschert Kalifornien meterweise Schnee

San Francisco. Ein Wintereinbruch hat dem Norden Kaliforniens und dem benachbarten Nevada gewaltige Schneemengen beschert. Es sei der schneereichste Dezember seit dem Jahr 1970, teilten Experten der Universität Berkeley am Montag mit. An der Messstation am Donner-Gebirgspass seien seit Anfang des Monats 4,9 Meter Schnee gefallen. 1970 waren es 4,6 Meter.

Das Skigebiet Northstar California Resort in Truckee stellte den Betrieb am Montag ein, nachdem innerhalb von 48 Stunden 1,8 Meter Schnee gefallen waren. Der Sender KCRA berichtete, Helfer suchten nach einem vermissten Skifahrer, der zuletzt am Samstag gesehen worden sei.

In Teilen Nordkaliforniens und Nevadas waren Straßen nicht mehr passierbar. In Oregon und Washington weiter nördlich wurden wegen Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt Notunterkünfte eingerichtet. Seattle übertraf mit minus 6,7 Grad Celsius am Sonntag einen Kälterekord aus dem Jahr 1948.

RND/AP