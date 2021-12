Missbrauchsprozess: Gericht spricht Ghislaine Maxwell in fast allen Anklagepunkten schuldig

New York. Die Britin wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch durch den Finanzier Jeffrey Epstein verurteilt worden. Die Geschworenen sprachen Maxwell am Mittwoch in fünf von sechs Anklagepunkten schuldig. Maxwell wurde zur Last gelegt, Mädchen im Teenageralter beschafft zu haben, damit Epstein diese missbrauchen konnte.

Im Prozess gegen Maxwell hatten vier Frauen angegeben, dass sie in den 1990er und 2000er Jahren in Anwesen von Epstein in Florida, New York und New Mexico im Teenageralter missbraucht worden seien. Maxwell droht jahrelange Haft.

Maxwell hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen und während des Prozesses auf eine Aussage verzichtet. Die Verteidigung stellt den Fall seit Beginn als juristische Abrechnung mit ihrer Mandantin dar, da die Staatsanwaltschaft Epstein selbst nicht mehr belangen konnte. Der 66-Jährige war während der Vorbereitung auf den Missbrauchsprozess gegen ihn im August 2019 bewusstlos in seiner Gefängniszelle gefunden und im Krankenhaus für tot erklärt worden. Ein Obduktionsbericht stellte Suizid als Todesursache fest.

RND/dpa/AP