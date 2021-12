Influencer Chris Krömer trauert um seine Großmutter: Instagram-Oma Lisbeth ist tot

Der Influencer Chris Krömer trauert um seine Großmutter. „Wir lieben und vermissen dich liebe Oma. Gute Reise“, schreibt der 26-Jährige auf dem gemeinsamen Instagram-Profil zu einem emotionalen Video. Die 93-Jährige, die als Lisbeth Lissi bekannt wurde, sei in seinen Armen für immer eingeschlafen. In den sozialen Netzwerken haben die beiden insgesamt über eine Million Follower unterhalten.

Schon am 17. Dezember deutete Krömer an, dass es seiner Großmutter nicht gut gehe. „Meine Familie und ich sorgen uns gut um sie und denken positiv – alles wird gut“, schrieb er da noch. In einem Update drei Tage später teilte Krömer mit: „Leider ist noch alles unverändert.“ Am 28. Dezember ist die Instagram-Oma gestorben.

Tod des Großvaters schweißt Oma und Enkel zusammen

Der Tod seines Großvaters vor zwölf Jahren habe Chris Krömer dazu gebracht, mehr Zeit mit seiner Familie und besonders seiner Oma Lisbeth zu verbringen. Der Enkel kommt auf die Idee, ihre besondere Beziehung zueinander mit den Menschen zu teilen. Erst Anfang Dezember haben die beiden ihr Buch „Mir doch woschd! Omas Rezept zum Glücklichsein“ herausgebracht.

RND/nis