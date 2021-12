Trotz 2G-Plus: Corona-Ausbruch nach Weihnachtsparty in Disko im Hamburger Umland

Nach einer Weihnachtsparty in einer Diskothek im Kreis Stormarn (Schlewsig-Holstein) ist es zu einem Coronaausbruch gekommen. Wie das Stormarner Gesundheitsamt gegenüber der Lübecker Zeitung mitgeteilt hat, kam es im Trittauer „Fun-Parc“ zu Infektionen von Gästen mit der Omikron-Variante. Dort fand am Heiligabend die „traditionelle Heiligabend Party“ statt und einen Tag später der „Weihnachtswahnsinn“.

Das zuständige Gesundheitsamt hat vorsorglich eine Quarantäne für alle Partygäste angeordnet. Dabei sind diese aktuell noch nicht mal bekannt, sondern werden im Laufe der Zeit erst ermittelt. „Wir nehmen Kontakt zu allen erkrankten Personen auf und bitten diese, ihre unmittelbaren Kontaktpersonen zu informieren“, sagte Christiane Clobes, Leiterin des Kreisgesundheitsamtes in Bad Oldesloe. „Darüber hinaus sind wir im Gespräch mit dem Geschäftsführer des Fun-Parc, um allen Besucherinnen und Besuchern eine direkte Information zukommen lassen zu können.“ Unabhängig davon sollen sich alle Partygäste vorsorglich in 14-tägige Quarantäne begeben.

Die genaue Anzahl der betroffenen Personen könne noch nicht beziffert werden. Die Bildergalerie des Veranstalters deutet jedoch auf hunderte Gäste hin. Zuvor kam es bereits zu einem Corona-Ausbruch bei der Weihnachtsparty in der Discothek „Joy“ in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg), in Folge dessen 820 Gäste in Quarantäne müssen. Daneben sind auch im Club „Rotes Kliff“ in Kampen auf Sylt im Anschluss an eine Weihnachtsparty mehrere Omikron-Fälle aufgetreten. Dort hätten sich allerdings ein bis drei ungeimpfte Personen mit gefälschtem Impfausweis Zutritt verschafft.

RND/che