Deutsche Post würdigt David Bowie mit Sonderbriefmarke

Bonn. Die Deutsche Post ehrt den Musiker David Bowie zu seinem 75. Geburtstag mit einer Sonderbriefmarke. Die 85-Cent-Briefmarke, die am 3. Januar erscheint, zeigt Bowie mit Gitarre im Jahr 1984, wie die Deutsche Post am Donnerstag in Bonn mitteilte. Bowie habe Musikgenres und das Potenzial von Live-Performances für Generationen von Musikliebhabern neu definiert. Der im Jahr 2016 gestorbene britische Musiker wäre am 8. Januar 75 Jahre alt geworden.

Die Marke ist in Postfilialen, im Online-Shop oder telefonisch beim Bestellservice der Deutschen Post erhältlich. Zudem gibt es eine limitierte DHL Packset Sonderedition in zwei Größen mit unterschiedlichen Motiven. Die kleine Box visualisiere das Thema „Berlin“, wo Bowie gelebt und erfolgreich Musik produziert habe. Das größere Packset widme sich dem Thema „Weltraum“, das eine bedeutende Rolle im Werk des Musikers einnehme. Die jeweils auf 5000 Stück limitierten Sondereditionen sind ab dem 7. Januar im Shop der Deutschen Post erhältlich.

Bowie habe eine Vielzahl von Persönlichkeiten geschaffen und die musikalischen Grenzen unermüdlich herausgefordert, erklärte die Post. Er habe zeitlose Alben veröffentlicht wie „Space Oddity“, „The Rise and Fall of Ziggy Stardust“, „Heroes“, „Let‘s Dance“ oder „Heathen“. Das an seinem 69. Geburtstag veröffentlichte letzte Album „Blackstar“ landete in mehr als 20 Ländern auf Platz eins und gewann später fünf Grammy Awards. Bowie starb zwei Tage nach der Veröffentlichung am 10. Januar 2016.

RND/epd