Jan Ullrich äußert sich zu Klinikaufenthalt: „Bin dem Tod entronnen“

Berlin. Ex-Radsportler Jan Ullrich musste kurz vor Weihnachten auf einer Reise in ein Krankenhaus in Mexiko eingeliefert werden. Das bestätigte der 48-Jährige nun selbst der „Bild“-Zeitung. „Ich hatte eine Thrombose und eine sehr schwere Blutvergiftung. Ich bin dem Tod mal wieder entronnen!“, so Ullrich.

Zuvor hatten Medien über einen möglichen Drogenrückfall des Ex-Radsportprofis berichtet. „Um mit allen Spekulationen aufzuräumen: Ich habe zu Beginn der Behandlung einen Drogentest gemacht – und der war natürlich negativ!“, so Ullrich.

Unterstützung von Lance Armstrong

Unterstützung bekam Ullrich bei dem Zwischenfall laut eigener Aussage von seinem guten Freund Lance Armstrong: „Er war als Erster bei mir in Mexiko, hat mir sehr geholfen. Ich danke ihm sehr, wie auch dem Rest meines Teams.“

Ullrich hatte in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Im Herbst 2018 hatte der Ex-Radsportprofi in einem Statement Drogenprobleme eingeräumt und unterzog sich nach eigenen Angaben einer Behandlung. Wenige Wochen zuvor war Ullrich nach einem Streit auf Mallorca mit seinem damaligen Nachbarn, dem Schauspieler und Regisseur Til Schweiger, vorübergehend in Gewahrsam genommen worden.

RND/msc