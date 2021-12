Tausende Corona-Gegner versammeln sich zu illegalen Spaziergängen – Angriff auf Polizisten

Dresden. In einigen Orten Sachsens ist es am Donnerstagabend erneut zu sogenannten Spaziergängen von Kritikern der staatlichen Corona-Maßnahmen gekommen. Dabei wurden auch wieder Polizisten von Demonstranten attackiert. Die Polizei stellte vereinzelt Identitäten fest und leitete Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Die größten Aufzüge gab es laut Polizei in Dresden und Chemnitz mit 1500 und 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

In Dresden versammelten sich laut Polizei vor dem Rathaus bis zu 1500 Personen. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit etwa 45 Beamten vor Ort und habe dafür gesorgt, dass es zu keinem Aufeinandertreffen zwischen Befürwortern und Kritikern der Corona-Maßnahmen kam, wie es hieß. Appelle auf Einhaltung von Corona-Schutzmaßnahmen wurden laut Polizeidirektion Dresden von den Beteiligten ignoriert.

Stattdessen seien die Teilnehmer durch die Innenstadt gelaufen. Gegen 20.45 Uhr habe sich der Aufzug am Altmarkt aufgelöst, hieß es. Die Polizei stellte die Identitäten von elf Teilnehmern fest und leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Sächsische Corona-Notfall-Verordnung ein.

Zwei Teilnehmer hätten verbotene Pyrotechnik bei sich gehabt, einer davon auch ein Messer. Zudem sei einer der Rädelsführer identifiziert worden. Gegen den Mann werde wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt.

In Chemnitz zählte die Polizei in der Spitze etwa 800 Menschen, die in Gruppen durch die Innenstadt zogen. Versuche der Polizei, die Aufzüge zu stoppen, seien zunächst durch spontane Richtungswechsel der Gruppen umgangen worden.

Angriff auf Polizeibeamten in Chemnitz

Gegen 20 Uhr habe sich der Aufzug dann langsam aufgelöst, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Von 23 der verbliebenen Demonstranten seien in Zusammenarbeit mit dem Stadtordnungsdienst die Personalien festgestellt und Anzeigen gefertigt worden. Dabei hat laut Polizei eine 40-jährige Frau einem Beamten ins Genick geschlagen. Gegen sie sei ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs eingeleitet worden. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit 41 Einsatzkräften vor Ort. Dazu kamen acht Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes.

In Hoyerswerda zählte die Polizei am Donnerstagabend bis zu 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die durch die Altstadt zogen. Sie wurden später von Einsatzkräften eingekesselt.

Von 98 Menschen wurden laut Polizeidirektion Görlitz die Identitäten festgestellt und Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Notfall-Verordnung angefertigt. Dabei habe ein 55-Jähriger einen Beamten attackiert. Gegen den Mann werde wegen tätlichen Angriffs ermittelt.

In Meißen zogen laut Polizei bis zu 150 Personen durch die Innenstadt. Dort waren acht Polizisten im Einsatz. Weitere Aufzüge gab es zudem in Bernsdorf und in Lauta mit jeweils niedrigen zweistelligen Teilnehmerzahlen.

RND/epd